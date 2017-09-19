В Казани за взятки конфетами и коньяком осудили экс-начальника колонии №19‍

Приволжский райсуд Казани осудил 34-летнего экс-начальника колонии № 19 подполковника Руслана Фаррахова на 3 года колонии за взятки стройматериалами, конфетами и коньяком, об этом сообщает "Коммерсант".

Компания "ТПК Волжский завод – Деталь" разместила на территории колонии строгого режима цеха, где осужденные производили различную продукцию - чугунные люки, решетки, металлические заборы.

Как стало известно в суде, Фаррахов получал взятки от представителей фирмы за ее беспрепятственную работу в колонии, в том числе за вывоз продукции без лишних проверок - подполковник брал взятки стройматериалами, но не отказывался от коньяка и конфет.

Его задержали в апреле этого года, после этого он был уволен из УФСИН.

Свою вину подсудимый полностью признал и раскаялся, поэтому его дело рассмотрели в особом порядке. На заседании Фаррахов просил "не судить его строго" и рассчитывал на условный срок, но суд назначил ему 3 года колонии общего режима.