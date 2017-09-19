Казанцы спасли от смерти мужчину, который лег на трамвайные пути на Декабристов

Из-за темного времени суток водитель трамвая мог запросто не заметить человека и переехать его

Накануне вечером казанцы спасли пожилого мужчину, который переходил улицу Декабристов в районе Гагарина вне зоны пешеходного перехода, а затем в какой-то момент просто лег на трамвайные пути.

- Около 18.30 ехала по Декабристов. Когда стояла в небольшой пробке на светофоре, увидела, как мужчина лег на рельсы и перестал двигаться, - рассказала читательница ProKazan.ru. - В тот момент я очень испугалась, понимая, что может произойти. Быстро перестроилась в крайний левый ряд, развернулась на перекрестке, припарковалась и побежала к нему. По счастливому стечению обстоятельств, в 5-6 метрах на светофоре стояла "скорая", подбежала к ней и попросила фельдшера помочь. Буквально через несколько секунд прибежали двое мужчин, которые подняли пожилого мужчину и проводили до кареты скорой помощи, где ему оказали помощь.

Большим плюсом в ситуации стало то, что за эти минуты не прошло ни одного трамвая.

- Хочется сказать слова благодарности тем двум мужчинам (один из них был в деловом костюме и явно куда-то торопился), которые отреагировали, выбежали из своих автомобилей и помогли спасти человека от наезда, - добавила девушка.