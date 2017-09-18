В Советском районе Казани число погибших на пожарах выросло в 7 раз в 2017 году

В Советском районе Казани за 9 месяцев этого года в пожарах погибли 7 человек, что в 7 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом ProKazan.ru рассказали в Отделе надзорной деятельности и профилактической работы по Казани.

За 9 месяцев 2017 года на территории Советского района Казани зарегистрировано 146 пожаров, 7 человек погибли, 14 получили травмы. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 154 пожара, погиб 1 человек, 19 получили травмы.

- Несмотря на уменьшение количества пожаров, количество погибших по сравнению с прошлым годом возросло в разы. Основной причиной гибели людей на пожаре по-прежнему является неосторожное обращение с огнем, - отметили в отделе.

Вместе с тем, по статистике наибольшее число возгораний приходится на жилой сектор.

Советы казанцам



Во избежание несчастного случая стоит соблюдать основные требования безопасности при эксплуатации электрических приборов:



Произвести ремонт электропроводки, неисправных выключателей, розеток, если это необходимо;

Содержать отопительные электрические приборы, плиты в исправном состоянии , подальше от штор и мебели, на несгораемых подставках;

Не допускать включения в одну сеть электроприборов повышенной мощности, это может привести к перегрузке электросети;

Не применять самодельные электроприборы;

Перед уходом из дома проверять выключение газового и электрического оборудования;

Курить в строго отведенных местах;



Жителям домов с печным отоплением необходимо:

Своевременно ремонтировать отопительные печи, очищать дымоходы от сажи, заделывать трещины в кладке печи и дымовой трубе песчано-глинистым раствором, оштукатурить и побелить;

На полу перед топочной дверкой установить металлический лист;

не допускать растапливание печи легковоспламеняющимися жидкостями, сушить одежду на топочной дверце.