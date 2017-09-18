В Челнах татуированный мужчина скончался в отделе полиции

В Набережных Челнах в отделе полиции скончался 54-летний мужчина со множеством татуировок, об этом сообщает KazanFirst.ru.

Мужчину доставили в полицию накануне после того, как он совершил административное нарушение. Его поместили в камеру для задержанных, после этого он скончался.

По предварительным данным, следов насильственной смерти на нем нет.

Причину смерти мужчины выяснят в ходе проверки, пока что идет проверка.