ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 8,5% годовых

Совет директоров Центрального банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта до 8,5 процента годовых. Об этом говорится в сообщении регулятора.

- Инфляция находится вблизи 4%, а экономика продолжает расти. Кроме того, на фоне благоприятной динамики цен ряда товаров и услуг возобновилось снижение инфляционных ожиданий, однако они еще не закрепились на низком уровне, - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Центробанк улучшил прогноз по росту ВВП в 2017 году до 1,7-2,2% с 1,3-1,8%.

Напомним, ранее совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку до 9,25 процента годовых.

Ключевая ставка — основной инструмент денежно-кредитной политики ЦБ. Под нее регулятор выдает банкам кредиты. Показатель влияет на формирование ставок по займам в кредитных организациях, а также на уровень инфляции и курсы валют.