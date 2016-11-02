В Казани более 800 человек записались на бесплатные курсы татарского языка

В Казани более 800 человек записались на бесплатные курсы по изучению татарского языка. Об этом пишет «Татар-информ» со ссылкой на доцента Института филологии и межкультурной коммуникации Кадрию Фатхуллову.

- Мы ежегодно проводим бесплатные курсы. На наших курсах люди учатся общаться на татарском, составлять диалоги и монологи, - сказала она.

Так, по ее словам, продолжительность курсов составляет три месяца. Курсы стартуют 18 сентября и завершатся 15 декабря.

Напомним, сейчас тема изучения татарского языка активно обсуждается. Ранее портал ProKazan.ru писал о том, что Генеральная прокуратура РФ совместно с Роспотребнадзором в октябре начнет проверку добровольности изучения татарского языка в школах.