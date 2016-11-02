Налог на AliExpress, Amazon и eBay могут ввести в России

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), включающая в себя 37 российских ретейлеров, таких как «Детский мир», Ozon.ru, Lamoda, «М.Видео», разработала проект поправок в Налоговый кодекс и закон «Об информации», которые могут обязать иностранные интернет-магазины платить НДС по принципу «налога на Google». В случае неуплаты сайты этих ретейлеров могут быть заблокированы через Роскомнадзор. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на осведомленный источник.

​Как объясняет собеседник, в ассоциации считают, что у иностранных онлайн-ретейлеров есть большое конкурентное преимущество перед отечественными поставщиками из-за освобождения от дополнительного налога и таможенных пошлин при реализации товаров стоимостью до €1 тыс. и весом до 31 кг.

Для иностранных компаний авторы проекта предлагают исчислять налог упрощенным методом — не 18% НДС, как в случае с «налогом на Google», а 15,25% от конечной цены товара. Также поправки наделят Федеральную налоговую службы (ФНС) правом направлять ретейлеру требование о блокировке его сайта в случае неуплаты налога. Если такие меры не подействуют, то налоговики смогут обратиться в суд и Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к веб-странице продавца. В случае, если после этого компания совершит плату по налогам, она может быть разблокирована в течение трех дней после погашения НДС.

По мнению гендиректора eBay в России и на развивающихся рынках Европы Ильи Кретова, усложнение процедуры продажи может заставить продавцов прекратить продавать свои товары в России.

- Это существенно сократит ассортимент товаров, поставляемых в нашу страну. Если говорить о eBay, иностранный продавец просто поставит галочку о том, что не доставляет товары в Россию, — говорит он.

Президент Национальной ассоциации дистанционной торговли (включает Pony Express, La Redoute, PickPoint, eBay и другие) Александр Иванов замечает, что регистрация плательщиков в ФНС будет фактически невозможна.

- Например, на Alibaba — 3,6 млн продавцов, на eBay — более 1,5 млн. Это только два крупнейших маркетплейса. Есть и другие. ФНС физически не сможет обеспечить такую регистрацию, — подчеркивает он.