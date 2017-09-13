Наверх
В Казани СК возбудил дело на водителя Audi, сбившего инспектора на Ямашева
14:59, сегодня8
В Казани родители назвали своих детей Яромир, Агата и Мия
17:20, сегодня1
Завтра в Казани будет без осадков и +24 градуса
16:35, сегодня
В Челнах раненого водителя "Камаза" зажало в кабине‍ после ДТП
16:32, сегодня2
Увеличение груди в Казани. Все, что вы хотели знать об операции, но боялись спросить
Дело челнинца, устроившего стрельбу из автомата на улице, вернули на новое рассмотрение
16:22, сегодня1
Реклама
Роспотребнадзор: планируется привить от гриппа 40 процентов населения Татарстана
15:58, сегодня3
В Казани пропала школьница, которой Путин «подарил» собаку
15:26, сегодня10
Телеканал ТВ-3 (16+) готовит шоу талантов для любителей сериалов
Заместитель главного судебного пристава Татарстана обвинил Следком в бездействии
14:31, сегодня7
В Казани снесут нелегальные киоски по продаже молока и ремонту обуви
14:06, сегодня14
Минэкологии РТ: в Татарстане появятся контейнеры для отработанных батареек
13:40, сегодня16
В ЖК «Царево Village» открылся детский сад
В Казани закрыли движение по улицам Технической, Авангардной и Пригородной
13:05, сегодня3
Большой юбилей: как прошло открытие юбилейной "Пятёрочки" в Казани
12:55, сегодня10
В поселке Аракчино появится новый жилой комплекс
12:25, сегодня12
Импортозамещение по-татарски: в декабре в Казани откроется свой Amazon
В Казани суд продлил арест экс-ректору КНИТУ-КХТИ Герману Дьяконову
11:57, сегодня5
В Татарстане пассажир "Лады" погиб после после ДТП c Nissan
11:34, сегодня8
В казанском метро начнут делать прививки от гриппа
11:32, сегодня19
С заботой и видом на будущее: В ЖК «Казань-XXI век» открылся новый школьный комплекс
В Госдуме предлагают позволить полиции раскрывать данные водителей-нарушителей
11:13, сегодня7
В Татарстане спасатели сняли с крыши котельной раненого мальчика
11:02, сегодня10
В ГИБДД ищут очевидцев смертельного ДТП, в котором BMW упала в озеро Кабан
10:53, сегодня4
PatrikMan: стиль и уверенность
В Татарстане оштрафовали детсад, из которого выгнали 4-летнюю девочку за долги матери
10:29, сегодня21
Казанца осудили за отправленный в США поддельный орден Красной Звезды
10:17, сегодня15
В Казани в озере Чебакса нашли тело неизвестного мужчины
09:50, сегодня2
Исследование: жители России стали меньше бояться снижения зарплаты‍
09:40, сегодня20
В Татарстане к столетию революции откроют два отреставрированных памятника Ленину
09:27, сегодня27
На дорогах РТ ввели систему "Рубеж": камеры будут сообщать о "гонщиках" патрулям ГИБДД
08:57, сегодня40
В Казани может появиться Black Star Burger рэпера Тимати‍
08:39, сегодня14
В России резко снизились цены на iPhone 7 и iPhone 7 Plus‍
08:18, сегодня11
Сегодня в Казани ожидаются дожди и +21 градус
06:16, сегодня1
В Казани для проезда закрывается улица Набережная
18:45, 13.09.20176
На благоустройство набережной озера Нижний Кабан потратят 150 млн рублей
18:11, 13.09.201714
Халиков вошел в состав совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга»
17:45, 13.09.201731
Tele2 провела день с клиентами
17:22, 13.09.201713
Президент Татарстана выступит с ежегодным посланием в Госсовете РТ
17:12, 13.09.201724
В Казани из-за ЧП на подстанции без света остались десятки школ и детсадов
16:38, 13.09.201710
Теплая погода в Татарстане продлится еще неделю
16:30, 13.09.20177
Как за 1 день можно сформировать сильную команду для достижения успеха компании
16:29, 13.09.20172
Обзор ProKazan.ru: смартфон Samsung для селфи за 6 190 рублей
16:20, 13.09.20177
Казанец: грузовик ОМОН оставили на платной парковке с прикрытой бумагой номерами
16:11, 13.09.201743
В Татарстане остался 1 млн тонн невостребованного зерна
15:45, 13.09.201726
В Челнах за взятку задержан сотрудник Минэкологии РТ
15:27, 13.09.20179
В Казани осудили парней, обвиняемых в убийстве застройщика ЖК «Генеральский»
14:38, 13.09.20178
Глава Минпромторга России о беспилотниках на дорогах России: "Мы еще не готовы"
14:29, 13.09.201712
В Казани подожгли машину сотрудника Следственного комитета РТ
14:03, 13.09.201720
Стало известно, как произошло ДТП с полицейскими "УАЗ" и "Газелью" в Татарстане
13:57, 13.09.20175
В Казани доцента вуза обвинили в хищении 400 млн рублей
13:30, 13.09.201710
Жителям Татарстана разрешили жаловаться на SMS-спам на сайте антимонопольщиков
13:00, 13.09.20173
В Татарстане на мужчину обрушился потолок
12:51, 13.09.20175
В Татарстане утвердили проект строительства пивоваренного завода
12:30, 13.09.201723
В Казани создали первую татарскую клавиатуру «Басма»
11:53, 13.09.201726
СМИ: В России разработали профстандарт для нянь
11:44, 13.09.20172
16 и 17 сентября OPEN SPACE MARKET снова в Казани
11:33, 13.09.2017
Генпрокуратура РФ начнет проверку добровольности изучения татарского языка в октябре
11:29, 13.09.2017284
Яндекс: стали известны самые популярные песни среди казанцев летом 2017 года
11:08, 13.09.20172
В Татарстане у самолета с пассажирами отказала гидросистема
10:57, 13.09.20175
В России стартует продажа билетов на чемпионат мира по футболу
10:39, 13.09.201710
В Татарстане два парня на "Ладе" погибли в ДТП с "Камазом"
10:21, 13.09.201720
На трассе в Татарстане одна машина полиции заехала под другую
10:09, 13.09.201714
«Билайн» улучшил LTE-покрытие в Авиастроительном районе города Казани
09:13, 13.09.20179
Утром Казань окутал сильный туман: фотографии из соцсетей Минниханова и других казанцев
09:11, 13.09.201716
Как 89-летняя русская бабушка путешествует по миру на свою пенсию
17:11, 02.11.2016
Фотографии, сделанные за мгновение до трагедии
12:30, 02.11.2016
Фотографии самых инопланетных кошек
13:39, 08.08.2016
Найди кота, который спрятался в поленнице за 10 секунд
09:07, 02.08.2016
Анимация о влиянии разных объективов на финальный снимок
09:56, 29.07.2016
Леденящая кровь акция в защиту животных
12:45, 12.05.2016
Каким очкам сказать ДА, если у тебя есть борода
10:57, 04.05.2016
5 признаков того, что ваш ребенок вернется живым и невредимым с прогулки
14:41, 29.04.2016
Как понять, что новая квартира готова к переезду?
09:01, 27.04.2016
30 самых эмоциональных свадебных фотографий
08:00, 27.04.2016

Завтра в Казани будет без осадков и +24 градуса

Завтра в Казани будет без осадков и +24 градуса
16+
Фото: Гидрометцентр РТ

Завтра, 15 сентября, в Казани ожидается переменная облачность, днем без осадков. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

Ветер юго-западный умеренный. Минимальная температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла. Максимальная температура воздуха днем 22-24 градусов тепла.

 

Люция Кашапова, 14.09.2017, 16:35
Тэги: Погода
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Нет комментариев к данной публикации

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Какой из районов Казани лучший?

До окончания голосования осталось:
Московский или КировскийНово-СавиновскийАвиастроительный
Голосов: 319
Голосовать
Голосов: 595
Голосовать
Голосов: 146
Голосовать
СоветскийВахитовскийПриволжский
Голосов: 248
Голосовать
Голосов: 135
Голосовать
Голосов: 527
Голосовать
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879 62 89,
andrey@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru