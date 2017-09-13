Дело челнинца, устроившего стрельбу из автомата на улице, вернули на новое рассмотрение

Верховный суд Татарстана отправил на повторное рассмотрение дело челнинца Эдуарда Ашрапова, который устроил стрельбу из автомата Калашникова на улице, сообщает пресс-служба горсуда Набережных Челнов.

Напомним, в ночь на 5 мая житель Челнов устроил стрельбу из автомата Калашникова на проспекте Мира в автограде. Видеозапись инцидента появилась в соцсетях. Пьяный мужчина, как можно заметить на видео, обращается к собравшимся: «Вы готовы, дети?», а затем начинает стрелять из автомата в воздух. При этом толпа, которая собралась вокруг него, поддерживает его одобрительными возгласами.

По данному факту было возбуждено дело по статье "Хулиганство", вскоре его задержали. Выяснилось, что он стрелял холостыми патронами из охолощенного автомата Калашникова АКМ-СХ. Свою вину в грубом нарушении общественного порядка подозреваемый признал.

Также во время следствия выяснилось, что челнинец в 2014 году был осужден на 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года и 6 месяцев за производство, хранение и сбыт наркотиков. Так, с учетом непогашенной судимости суд приговорил Ашрапова к 4 годам и 1 месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Однако Верховный суд РТ посчитал, что в решении первой судебной инстанции нет пояснений, как именно Ашрапов нарушил правила безопасности и общественного порядка. Таким образом, уголовное дело вернули на повторное рассмотрение.