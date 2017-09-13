Большой юбилей: как прошло открытие юбилейной «Пятёрочки» в Казани

7 сентября на улице Декабристов состоялось открытие юбилейного супермаркета сети "Пятёрочка"

Сегодня в 13 российских регионах одновременно открылись 12 магазинов: в Москве, Сочи, Казани, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Омске, Ржеве, Энгельсе, Екатеринбурге, Магнитогорске, Воронеже и Калуге. Каждый из них является юбилейным.

В честь открытия юбилейного супермаркета в течение дня на половину ассортимента действовали скидки. Программа продолжалась до вечера. Среди гостей разыгрывались "Выручай-карты" и сертификаты в "Пятёрочку".

Новый супермаркет соответствует обновленной концепции сети, в рамках которой уже работает 97% «Пятёрочек», расположенных в 60 регионах присутствия. Ассортимент универсама состоит из четырех с половиной тысяч наименований, из которых около трети занимают товары категории «фреш»: это свежая и охлажденная продукция. Открытие прошло под лозунгом «10 000 поводов для счастья».

Поводов действительно было много. В день открытия в новом универсаме действовали выгодные промо-предложения и скидки. Внутри магазина даже образовалась очередь: многие боялись упустить привлекательные цены, которые действовали на протяжении всего дня. Многие крупные российские производители и местные поставщики установили в торговом зале дегустационные стенды, у которых жители Казани могли попробовать кисломолочную продукцию, рыбу, напитки и сладости.

Гостям праздника бесплатно раздавали сладости, поили чаем и угощали сладкой ватой. Маленьких посетителей развлекали аниматоры в костюмах троллей, промоакция с фигурками которых с успехом проходит в "Пятёрочке". Один из троллей разукрашивал детей аквагримом, его коллеги помогали взрослым и детям с изготовлением самодельных значков.





Программа продолжалась до вечера. Среди гостей разыгрывались карты лояльности сети "Выручай-карты" и подарочные сертификаты в "Пятёрочку". Один из гостей праздника поделился совими впечатлениями:

- Я пришел на праздник с детьми. Их невозможно было увести с мероприятия: так увлеклись играми! Я за это время накупил продуктов со скидкой на неделю, детям подарили по "Троллю". В конкурсе мы выиграли сертификат на 500 рублей, а также попили чай с чак-чаком. «Пятёрочка» часто приятно удивляет!