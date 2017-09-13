В Госдуме предлагают позволить полиции раскрывать данные водителей-нарушителей

В Госдуме рассмотрят законопроект, позволяющий МВД передавать данные об автовладельцах муниципальным властям. Это должно позволить собирать штрафы за неправильную парковку, пишут «Известия».

Такие административные дела отнесены к полномочиям органов местного самоуправления. Однако на практике они часто прекращаются. Причиной является отсутствие информации об автовладельцах. Сейчас полиция может раскрывать личную информацию об автовладельцах только по запросам федеральных и региональных органов власти.

Один из авторов документа, сенатор Людмила Бокова сообщила, что концепцию законопроекта поддержали в правительстве. Эксперты тем не менее полагают, что пока не будет обеспечен контроль за использованием персональных данных, документ принимать нельзя.