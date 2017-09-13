В Татарстане оштрафовали детсад, из которого выгнали 4-летнюю девочку за долги матери

Штраф от 50 до 100 тысяч рублей грозит альметьевскому детскому саду, из которого выгнали 4-летнюю девочку за долги матери, пишет «Вечерняя Казань».

Сообщается, что в самом детсаду подтвердили факт нарушения прав ребенка на получение дошкольного образования.

- В договоре с родителями ничего не говорится о возможности отказа в приеме ребенка или о возможности его отчисления из детсада по причине неуплаты. Есть только пункт, что в случае неоплаты в течение трех месяцев подряд мы имеем право обратиться в суд с иском о взыскании денег с родителей, что мы и сделали, - сказала заведующая детсадом.

При этом, в самом детском саду добавили, что готовы полностью примириться с матерью ребенка.

- Мы готовы принять девочку, как только она закончит лечение. Маме мы об этом сказали на приеме у начальника районного управления образования. А она на этой встрече сказала, что долги постарается в ближайшее время погасить, - говорится в сообщении.

Напомним, инцидент произошел 4 сентября. В Альметьевске 4-летнюю девочку выгнали из детского сада за то, что ее мать просрочила очередной платеж.

- Не успела я уйти, как воспитательница вернула мне дочку обратно - всю в слезах. Сказала, что это распоряжение заведующей, поскольку за детсад не уплачено. Вместо того чтобы идти на работу, я с дочкой пошла в прокуратуру, потому что считаю, что ребенка не имели права выставлять из детсада, - рассказала тогда женщина.

По ее словам, долги за детсад накопились по независящим от нее причинам.