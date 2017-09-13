Казанца осудили за отправленный в США поддельный орден Красной Звезды

Посылка до адресата не дошла

В Вахитовском суде Казани осудили Антона Рыкова, который по почте отправил в США поддельной Орден Красной Звезды, об этом сообщили в пресс-службе суда.

В мае 2016 года в отделении "Почты России" по улице Бутлерова он отправил в США посылку, в которой находился Орден красной звезды. По версии следствия, орден был изготовлен "с целью обмана коллекционеров"из металла, очень похожего на серебро высокой пробы.

Посылка до адресата не дошла – 3 июня 2016 года она была изъята в ходе таможенного досмотра в одном из отделений "Почты России" в Москве.

Мужчине, который признал вину, назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на один год четыре месяца за сбыт поддельных государственных наград СССР (ст. 327 УК РФ).

Кстати



Орден Красной Звезды был учреждён для награждения за большие заслуги в деле обороны СCСР как в военное, так и в мирное время, в обеспечении государственной безопасности.