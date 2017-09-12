В Казани для проезда закрывается улица Набережная

С 14 сентября в Казани частично для проезда закроется улица Набережная, сообщает Комитет внешнего благоустройства города.

Движение будет ограничено от дома №21 до улицы Дорожная до 6 октября.

Кроме того, с 29 сентября и до 2 октября полностью закроется проезжая часть улицы Дорожная в месте пересечения с улицей Правды.

- Ограничение связано с прокладкой водопровода, - говорится в сообщении.

В связи с этим Исполком города просит автомобилистов быть внимательными и следовать требованиям временных дорожных знаков.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казани до 30 октября частично закрывается проезжая часть улицы Салимжанова. Будет закрыта одна полоса движения — на участке от улицы Татарстан до улицы Айдинова. Это связано с проведением работ по благоустройству набережной озера Кабан.