В Казани из-за ЧП на подстанции без света остались десятки школ и детсадов

В Вахитовском и Советском районах Казани из-за экстренного отключения электричества сегодня без света остались десятки школ, детсадов и жилые дома, в которых живут 70 тысяч человек, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ. Сообщение о ЧП поступило в 12:29.

Как сообщается, при работе крана-манипулятора на электрической подстанции "Магистральная" произошло недопустимое приближение к токоведущим сетям с дальнейшим автоматическим отключением дифференциальной защиты.

- Под отключение попали жилые дома с населением 70 000 человек, 307 трансформаторных подстанций, 16 детских садов, 23 школы, 29 котельных и 2 больницы, - отметили в МЧС.

Подачу электричества возобновили в 12:45, пострадавших из-за происшествия нет.