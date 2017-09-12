Жителям Татарстана разрешили жаловаться на SMS-спам на сайте антимонопольщиков

УФАС по Татарстану совместно с операторами сотовой связи разработало механизм отправки жалобы на SMS-спам. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

- Рассылка спама через SMS-сообщения — один из самых частых поводов для обращения в Федеральную антимонопольную службу, — сообщил заместитель руководителя Татарстанского УФАС России Игорь Павлов. — Мы постарались учесть все те вопросы, что возникают у потребителей при получении нежелательной SMS-рассылки и обеспечить возможность максимально быстро эти вопросы решить. Вместе с ведущими мобильными операторами разработали механизм, позволяющий отправить обращение через сайт антимонопольного органа и ускорить процесс блокировки нежелательной SMS-рассылки.

Подать жалобу на SMS-спам можно по ссылке — http://fasrt.ru/soobshchit-o-narushenii. Впоследствии услуга будет представлена и в мобильном приложении «Татарстанское УФАС России», которое доступно для iOS и Android.