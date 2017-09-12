Яндекс: стали известны самые популярные песни среди казанцев летом 2017 года

Стали известны самые популярные песни, которые пользователи из Казани слушали минувшим летом в сервисе Яндекс.Музыка, об этом сообщил региональный представитель компании.

Популярнее всего в Казани были зарубежные композиции. В топ-10 треков вошли только две песни на русском языке — "По волнам" группы Burito и "Неделимы" украинской группы Artik & Asti.

Список популярных песен в Казани в целом совпадает с общероссийским, но есть и отличия. Например, трек певицы LOBODA занял шестую строчку в топе по России, но не попал в местный рейтинг.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/users/yamusic-research/playlists/1001'>Лето-2017: Казань</a> — <a href='https://music.yandex.ru/users/yamusic-research'>Яндекс.Музыка</a> на Яндекс.Музыке