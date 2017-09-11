СМИ: Минэкономразвития РФ спрогнозировало снижение пенсий

Минэкономразвития РФ в ближайшие три года ожидает сокращения пенсий в реальном выражении. Об этом сказано в макропрогнозе, пишут «Ведомости».

Так, в базовом сценарии, на основе которого готовится бюджет, пенсии снижаются на 0,7% в 2018 г. и по 0,6% в 2019–2020 гг.

Отмечается, что основной причиной падения называют отказ от индексации пенсий работающим пенсионерам. Так, по данным Росстата, их около 10 млн в России. А в следующем году скажется и инфляция - по прогнозу, она будет выше, чем в этом году, а пенсии индексируются на величину прошлогодней инфляции (4% против 3,7%).

Напомним, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил индексацию социальных пенсий на 1,5% с 1 апреля текущего года.