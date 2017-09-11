В России жителей ветхих домов хотят освободить от платы за капитальный ремонт

Такой законопроект на рассмотрение внес в Госдуму депутат от «Единой России» Андрей Палкин

В России жителей ветхих домов могут освободить от обязательной ежемесячной платы за капитальный ремонт. Такой законопроект на рассмотрение внес в Госдуму депутат от «Единой России» Андрей Палкин, передают «Известия».

Так, Палкин считает, что ветхие дома, в отличие от аварийных, не требуют немедленного расселения, поэтому и плата за капитальный ремонт таких помещений, где износ превышает нормы, не должна уплачиваться.

Отмечается, что данным законопроектом парламентарий намерен устранить несправедливость, которая возникает, когда принимается решение о включении многоэтажки в фонд ветхого жилья, с последующим внесением в реестр аварийного жилфонда.