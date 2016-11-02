Казанский пляж «Нижнее Заречье» будет выставлен на аукцион для передачи в аренду

Речь идет о поисках компании, которая возьмет на себя обязательства по уходу за территорией

В Казани пляж «Нижнее Заречье», который располагается на набережной реки Казанка в Кировском районе за парком «Кырлай», будет выставлен на аукцион для дальнейшей передачи в аренду. Об этом говорилось сегодня на публичных слушаниях, которые прошли в управлении архитектуры и градостроительства исполкома Казани.

Предварительно, аукцион пройдет ближе к Новому году. Отметим, что речь идет непосредственно о поисках компании, которая возьмет на себя обязательства по уходу и облагораживанию территории. Пляж останется муниципальным.



Площадь пляжа составляет 13 960 квадратных метров

Напомним, в июне этого года глава Кировского и Московского районов Казани Сергей Миронов сообщил в своем Инстаграм, что на пляже «Нижнее Заречье» появятся специальные детские водные зоны с мини-аквапарком. Также, по словам Миронова, вновь откроется плавучий ресторан «Круиз».