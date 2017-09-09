Выращенных в Татарстане снежных барсов будут выпускать в дикую природу Алтая

Выращенных в Татарстане снежных барсов будут выпускать в дикую природа Алтая. Об этом сообщил глава Республики Алтай Александр Бердников в ходе встречи с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, передает ТАСС.

- Для нашего коренного населения это очень важно. Смысл в том, что на территории Татарстана будет питомник в ближайшее время, где будут разводить котят снежного барса, их привозить сюда в Горный Алтай и выпускать, - сказал Бердников.

Как отметил Рустам Минниханов, специалисты из Татарстана будут отслеживать, как проживают барсы на Алтае.

Напомним, ранее сообщалось, что в Зеленодольском районе Татарстана будут выращивать котят снежного барса для заповедников России. Питомник по разведению котят снежного барса будет создан на базе охотничьего хозяйства «Свияжск».

Справка



Снежный барс, или ирбис – крупная кошка, которая обитает в суровых условиях высокогорий. Снежный барс занесен в Красный список Международного союза охраны природы и имеет статус редкого или исчезающего вида во всех странах своего ареала. В России снежный барс обитает в горных системах Алтая, Западного и Восточного Саяна, в горах Тувы и Бурятии.