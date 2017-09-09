В Татарстане рабочие обнаружили в земле останки ребенка

В Верхнеуслонском районе Татарстана при проведении земельных работ рабочие обнаружили останки ребенка. Об этом сообщил старший помощник руководителя управления СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Отмечается, что останки неустановленного ребенка в возрасте 5-15 лет были обнаружены в селе Соболевское.

- При рытье траншеи для прокладки кабеля на площадке по строительству водолазной базы экскаваторщик на глубине 1,5 метров обнаружил фрагмент черепа, - сообщил Шептицкий.

После дополнительного осмотра места на поверхность были извлечены остальные фрагменты скелета.

Как сообщили в ведомстве, судебно-медицинская и геноскопическая экспертизы показали, что останки предположительно принадлежат мальчику в возрасте 5-15 лет. При этом скелетирование наступило приблизительно 10-15 лет назад.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство», проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Расследование продолжается.