В казанских парках хотят построить раздевалки и душевые для любителей бега

В Горкинско-Ометьевском лесу прошла первая конференция по развитию любительского бега. На встрече прозвучала необычная для Казани идея - установить в парках и скверах кабинки, в которых после утренней пробежки можно было бы принять душ, собщает "Татарстан 24".

Авторы идеи опираются на опыт западных стран. В Бостоне и Берлине есть специальные беговые базы, на их территории и установлены кабинки. Новшество уже переняли в Москве и Санкт-Петербурге. Казань, как третья столица, отставать не хочет.

Помимо этого, участники конференции предложили устроить в парках специальные дорожки для бегунов и решить вопрос с освещением. К слову, количество горожан, которые занимаются бегом, растет год от года. Если проект одобрят, то душевые кабинки и раздевалки появятся не только в Горьковско- Ометьевском лесу , но и в парках Горького, Победы и Урицкого.