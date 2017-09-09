Экс-супруга Игоря Сивова, ушедшего к певице Нюше, прошла в шоу «Танцы»

Алена Сивова стала участницей шоу "Танцы" на телеканале "ТНТ". Бывшая супруга Игоря Сивова, который ранее занимал пост руководителя аппарата исполкома Казани, успешно прошла в следующий раунд.

В небольшом ролике-визитке, Алена рассказала, что живет в Казани и воспитывает двоих детей. Также 34-летняя женщина призналась, что тяжело пережила уход мужа к певице Нюше - она впала в депрессию, но затем взяла себя в руки и решила участвовать в шоу.

— Меня зовут Алена, город Казань. У меня нет точной точки отчета, когда я начала заниматься танцами. Мне кажется, что я танцевала всегда. Я всегда умела, я всегда знала, понимала, как это делать. Честно могу сказать, что и в планах у меня не было прийти в этот проект ни в первом сезоне, ни во втором, ни в третьем. Первый, второй сезон, поскольку я танцующий человек, для меня были интересны, — рассказала во время шоу экс-супруга Сивова.

Алена прошла в следующий раунд и продолжает участие в проекте.

Напомним, свадьба экс-чиновника из Казани и певицы Нюши длилась на Мальдивах 3 дня. По данным СМИ, они остановились в отеле, ночь в котором обходится в 100 тысяч рублей. Все 3 дня празднование продолжалось в разных заведениях.