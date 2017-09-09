В РТ объявили штормовое предупреждение: сегодня ночью прогнозируют заморозки

В Татарстане объявлено штормовое предупреждение, сообщает гидрометцентр РТ.

Согласно прогнозам синоптиков, в ночь на 11 сентября на территории республики местами ожидаются заморозки на почве от 0 до минус 1 градуса. Также в некоторых районах ночью возможен туман.

Днем местами по республике небольшой дождь, максимальная температура воздуха — от плюс 10 до плюс 15 градусов.