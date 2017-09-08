В Казани родители назвали своих детей Гаспар, Шахина и Евлалия

За прошлую неделю в отделах ЗАГС Казани зарегистрировано рождение 440 малышей: 233 мальчиков и 207 девочек. Об этом сообщает Управление ЗАГС Казани.

Самые редкие имена, которыми родители назвали своих малышей: Хаким, Адриан, Муса, Гусман, Вера, Залида, Шахина, Алира, Сара, Гаспар, Евлалия, Алима.

Самыми популярными среди детских имен этой недели стали: Тимур, Алиса, Амелия, Карим, Виктория, Милана, Кирилл, Самат, Булат, Амина.

Минимальный вес ребенка при рождении составил 1190 граммов, а максимальный – 4930 граммов. Возраст самой юной мамы – 18 лет, самой зрелой – 45 лет, самого юного отца – 19 лет, самого зрелого – 55 лет.

За этот же период в отделах ЗАГС города зарегистрировали свой брак 254 пары. Самым молодым жениху и невесте исполнилось по 18 лет. Возраст самых взрослых жениха и невесты недели – 59 лет.