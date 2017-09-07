На Солнце - третья мощная вспышка: на Земле фиксируют магнитную бурю планетарного масштаба

В Казани с высокой степенью вероятности можно будет увидеть в ближайшие ночи северное сияние

На Солнце сегодня в 11 часов по московскому времени произошла новая сильнейшая вспышка, которая стала третьей за последние три дня. Об этом ProKazan.ru рассказал старший научный сотрудник кафедры астрономии и космической геодезии КФУ Алмаз Галеев.

Сейчас на Земле из-за вспышек происходит магнитная буря планетарного масштаба, сила которой достигает четырех баллов по пятибалльной шкале, что превышает предсказанные значения. К примеру, в Канаде, которая на данный момент находится на ночной стороне Земли, наблюдаются сильные полярные сияния.

- Такие сильные солнечные вспышки приводят к тому, что зона полярных сияний спускается и их можно увидеть в Казани и в Москве, или даже южнее - к примеру, на Украине или в Африке. При этом за последние годы в Казани уже можно было наблюдать северные сияния, также после сильных солнечных вспышек, - рассказал сотрудник КФУ.

Помешать наблюдению за этим природным явлением могут тучи - сегодня в Казани практически целый день идет сильный дождь. Впрочем, северные сияния на широте Татарстана можно будет увидеть не только ближайшей ночью, но и еще несколько ночей подряд, так как солнечные частицы достигает Земли несколькими потоками.

Увидеть сияние можно будет в северной части неба в любое время ночи.

При этом ситуация, когда за несколько дней произошла сразу 3 сильных солнечных вспышки, по словам Алмаза Галеева, довольно нетипична.

- Солнце в последние годы стремится к минимуму активности, его максимум был в 2012-2014 годах. Вполне возможно, что о вспышках такой силы мы больше ничего не услышим ближайшие 2 года, - заявил ученый.

Что касается последствий от вспышек, то из-за них нарушилась работа радиосвязи в Америке и Европе, с нарушениями работает сотовая связь. Также прогнозируется, что вызванные этой вспышкой магнитные бури окажут негативное влияние на метеочувствительных людей.

Кстати



Самые мощные вспышки, наблюдаемые на Солнце, выбрасывают в окружающее пространство огромную энергию. За несколько минут в открытый космос уходит около сотни миллиардов мегатонн в тротиловом эквиваленте. Это примерно пятая часть энергии, излучаемой Солнцем за одну секунду, и вся энергия, которую выработает человек за миллион лет (при условии ее производства современными темпами).