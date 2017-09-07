Наверх
Почему стоит стать фанатом «Зенит-Казань» и сыграет ли волейбольный клуб на «Казань Арене»
17:30, 07.09.20172
Сегодня в Казани ожидаются дожди
06:16, сегодня1
В Казани из канализации забил десятиметровый гейзер
19:32, 07.09.201715
В Казани ограничат движение транспорта по улице Крутовская
19:30, 07.09.20172
Сколько стоит квартира в ЖК «Царёво Village»?
В аэропорту Казани во время учений подожгли самолет с пассажирами
19:10, 07.09.20174
Реклама
В Казани похоронное учреждение выставило на продажу раритетный VIP-катафалк Buick
17:43, 07.09.201728
В Казани Салават и Элвин Грей почтили память умершей певицы Хании Фархи
17:00, 07.09.201713
«Тролли» уже в Казани:«Пятёрочка» запустила акцию
Синоптики предупредили о сильном ветре и граде в Татарстане
16:38, 07.09.20175
В Сети появилось видео страшного ДТП около "Корстона", в котором байкер остался без лица
16:31, 07.09.201734
В Казани суд продлил арест депутату Казгордумы Надыру Хайруллину на месяц
16:11, 07.09.20176
"Держитесь подальше от киселя": почему казанские дети любят санатории (или не любят)
"Я всегда громко кричу всем, что я татарка": участница шоу "Холостяк" снялась в БДСМ-видео
15:54, 07.09.201731
СМИ: дыра в капитале «Спурт Банка» превысила 5 млрд рублей
15:33, 07.09.20171
Ростелеком подтвердил соответствие ЦОД стандарту защиты данных PCI DSS v3.2
15:30, 07.09.20171
В Кировском районе Казани построят 10-этажный дом для МВД Татарстана
14:55, 07.09.201720
В Казани самым популярным подержанным автомобилем стала Lada
14:27, 07.09.201735
Фишман о Казани: не нашла, где качественно и безболезненно делают восковую депиляцию
14:25, 07.09.201749
В Казани на две недели закрыли улицы Камала и Столбова
13:52, 07.09.20171
Дефицит бюджета Татарстана в 2018 году составит более 6 млрд рублей
13:17, 07.09.201750
В Татарстане водитель Hyundai насмерть сбил пешехода
12:40, 07.09.20178
СМИ: в колонии под Казанью "гниет" "хрустальный" инвалид, осужденный за разврат
12:19, 07.09.201731
850 коров арестовали за долги в Татарстане
11:55, 07.09.201715
Глава Минстроя России предложил начать строить деревянные многоквартирные дома
11:47, 07.09.201738
В Татарстане осудили мужчину, который расчленил брата жены и вывез в детской коляске в лес
11:27, 07.09.20174
В Казани байкер лишился лица, врезавшись в иномарку около "Корстона"
11:20, 07.09.201740
Генпрокуратура направила в суд дело водителя автобуса, попавшего в ДТП под Заинском
10:47, 07.09.20173
Антимонопольщики выяснили: власти Казани провели Сабантуй в Париже на бюджетные деньги
10:45, 07.09.201782
Минздрав России предупредил: деньги на зарплаты врачам заканчиваются
10:20, 07.09.201735
Власти Татарстана не намерены отменять «абонентскую плату» за детский сад
10:04, 07.09.201732
В «Ак Барс» перейдет еще один канадец — нападающий минского «Динамо» Клинкхаммер
09:33, 07.09.2017
РЖД завершили проектирование ВСМ Москва-Казань
09:14, 07.09.201715
В ЖК «Царево Village» открылся детский сад
09:00, 07.09.20171
В МВД РФ опровергли информацию об изменении российских автомобильных номеров
08:53, 07.09.20178
В Казани на неделю ограничат движение по улице Гагарина
08:27, 07.09.20171
Президент Татарстана прокомментировал слухи о «проблемах» банка «Ак Барс»
08:11, 07.09.201768
Сегодня в Казани будет +22 градуса
06:16, 07.09.2017
"Ак Барс" проиграл второй матч подряд
19:47, 06.09.201711
В России могут появиться автомобильные номера «европейского» типа
19:11, 06.09.201727
В «Салават Купере» в Казани заселили дом на 255 квартир
17:19, 06.09.201722
В Минздраве РТ опровергли информацию о поручении не поднимать «шумиху» вокруг бэби-бокса
17:08, 06.09.20177
В Татарстане депутат прикинулся инвалидом, чтобы получать пенсию
16:39, 06.09.201729
В Казани пенсионер начал приставать к соседке на даче, а потом зарезал ее друга
16:25, 06.09.201719
Завтра в Казани ожидается небольшой дождь и +22 градуса
15:55, 06.09.2017
Химики из Казани разработали наночастицы для раннего обнаружения рака
15:38, 06.09.201713
На улице Баумана появился трансформер Оптимус Прайм высотой в 10 метров
15:10, 06.09.201728
Главный архитектор Казани раскритиковала строительство железной дороги в «Салават Купере»
14:44, 06.09.201731
В России родителям тяжелобольных детей продлят больничные
14:19, 06.09.20171
Спонсор «Рубина» «Казаньоргсинтез» отказался от иска по «делу Канунникова»
13:49, 06.09.20172
Минниханов не стал отвечать на вопрос, хотел бы он продления договора Татарстана с Россией
13:19, 06.09.2017120
В Татарстане тепло в домах появится к 10 октября
12:43, 06.09.201720
"Дорожная карта" властей РТ: мусоросжигательный завод в Казани построят на год позже
12:22, 06.09.201721
Стало известно, какие улицы ограничат во время проведения «Кросса нации» в Казани
12:15, 06.09.201710
Муж умершей певицы Хании Фархи: «Она мне приснилась, и сказала, что ей плохо»
11:57, 06.09.201722
В Казани будут судить официанта из Грузии, который из-за девушки трижды ударил ножом парня
11:38, 06.09.201722
«Ростелеком» запустил «Личный кабинет» для операторов связи
11:37, 06.09.2017
Регулировщика из Татарстана насмерть сбили на трассе Екатеринбург-Курган
10:53, 06.09.20175
Минздрав РТ запретил поднимать «шумиху» вокруг бэби-бокса
10:47, 06.09.20176
Импортозамещение по-татарски: в декабре в Казани откроется свой Amazon
10:38, 06.09.201710
В центре Казани мусоровоз сбросил на дорогу загоревшийся мусор
10:13, 06.09.201730
В казанском парке Победы откроется «Аллея первоклассников»
09:29, 06.09.201714
Как 89-летняя русская бабушка путешествует по миру на свою пенсию
17:11, 02.11.2016
Фотографии, сделанные за мгновение до трагедии
12:30, 02.11.2016
Фотографии самых инопланетных кошек
13:39, 08.08.2016
Найди кота, который спрятался в поленнице за 10 секунд
09:07, 02.08.2016
Анимация о влиянии разных объективов на финальный снимок
09:56, 29.07.2016
Леденящая кровь акция в защиту животных
12:45, 12.05.2016
Каким очкам сказать ДА, если у тебя есть борода
10:57, 04.05.2016
5 признаков того, что ваш ребенок вернется живым и невредимым с прогулки
14:41, 29.04.2016
Как понять, что новая квартира готова к переезду?
09:01, 27.04.2016
30 самых эмоциональных свадебных фотографий
08:00, 27.04.2016

Сегодня в Казани ожидаются дожди

Сегодня в Казани ожидаются дожди
16+
Фото: Гидрометцентр РТ

Сегодня, 8 сентября, в Казани ожидается облачная погода, утром и днем дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

Ветер юго-западный умеренный, при грозе сильный порывами до 15-18 м/с. Максимальная температура воздуха днем 16-18 градусов тепла.

 

Люция Кашапова, 08.09.2017, 06:16
Тэги: Погода
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Батюшка08 сентября 2017, 06:28
К природы нет плохой погоды. Тепло... И это главное....
0
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Какой из районов Казани лучший?

До окончания голосования осталось:
Московский или КировскийНово-СавиновскийАвиастроительный
Голосов: 319
Голосовать
Голосов: 595
Голосовать
Голосов: 146
Голосовать
СоветскийВахитовскийПриволжский
Голосов: 248
Голосовать
Голосов: 135
Голосовать
Голосов: 527
Голосовать
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879 62 89,
andrey@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru