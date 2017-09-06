«Я всегда громко кричу всем, что я татарка»: участница шоу «Холостяк» снялась в БДСМ-видео

В Сети набирает популярность откровенный БДСМ-ролик с участием участницы шоу "Холостяк" прошлого сезона Радмилы Садыковой из Башкортостана, его цензурная версия набрала свыше 150 тысяч просмотров, версия без цензуры - свыше 430 тысяч.

В ролике Радмила в кожаном ошейнике лакает из миски молоко, целуется с другой девушкой и танцует в окружении других героинь видео.

При этом на шоу девушка заявляла, что ее воспитывали в строгости, к примеру, на одном из свиданий потенциальные невесты должны были принять участие в откровенной фотосессии в поддержку диких животных. Девушкам нанесли "звериный" грим на обнаженные тела. Тогда Радмила категорически отказалась позировать без одежды из-за личных убеждений и уважения к своей семье.

Также, как она ранее сообщила в интервью уфимскому издания Ufa1, она всегда громко говорила о своей национальности.

- Я всегда громко кричу всем, что я татарка. Иногда мне кажется, что так нельзя, но меня переполняет гордость и любовь к своей национальности [...] Стыдно признаться, но я не говорю на татарском. Знаю базовые слова, несколько молитв. Мои бабушки и родственники в Башкирии и Татарстане владеют языком, поэтому, когда бываю там, стараюсь выучить новые слова, - говорила девушка.