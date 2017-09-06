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«Я всегда громко кричу всем, что я татарка»: участница шоу «Холостяк» снялась в БДСМ-видео

"Я всегда громко кричу всем, что я татарка": участница шоу "Холостяк" снялась в БДСМ-видео
16+
Фото: скриншот

В Сети набирает популярность откровенный БДСМ-ролик с участием участницы шоу "Холостяк" прошлого сезона Радмилы Садыковой из Башкортостана, его цензурная версия набрала свыше 150 тысяч просмотров, версия без цензуры - свыше 430 тысяч.

В ролике Радмила в кожаном ошейнике лакает из миски молоко, целуется с другой девушкой и танцует в окружении других героинь видео.

При этом на шоу девушка заявляла, что ее воспитывали в строгости, к примеру, на одном из свиданий потенциальные невесты должны были принять участие в откровенной фотосессии в поддержку диких животных. Девушкам нанесли "звериный" грим на обнаженные тела. Тогда Радмила категорически отказалась позировать без одежды из-за личных убеждений и уважения к своей семье.

Также, как она ранее сообщила в интервью уфимскому издания Ufa1, она всегда громко говорила о своей национальности.

- Я всегда громко кричу всем, что я татарка. Иногда мне кажется, что так нельзя, но меня переполняет гордость и любовь к своей национальности [...] Стыдно признаться, но я не говорю на татарском. Знаю базовые слова, несколько молитв. Мои бабушки и родственники в Башкирии и Татарстане владеют языком, поэтому, когда бываю там, стараюсь выучить новые слова, - говорила девушка.

Денис Зарипов, 07.09.2017, 15:54
Тэги: Красота
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Комментарии

Горожанин07 сентября 2017, 16:05
Но самое нужное в жизни она уже выучила...
Языки уже и не нужны будут ей
0
10
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кот07 сентября 2017, 16:14
ш....ва
0
6
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Горожанин07 сентября 2017, 16:24
Не понял как так воспитывалась в строгости и тут такое?!
0
8
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Горожанин07 сентября 2017, 16:29
фу б.....я
0
5
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Горожанин07 сентября 2017, 16:33
"меня переполняет гордость и любовь к своей национальности" бурчала Радмила в ошейнике, вылизывая на полу собачью миску.
Лучший комментарий
0
14
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Валера07 сентября 2017, 16:34
ну татары же думают что они одни хорошие, а русские плохие.
1
3
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Горожанин07 сентября 2017, 16:35
Разошлась девка и не остановить ее поди... А тож, в Москву ведь сгоняла, вот и результат...
0
2
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Горожанин07 сентября 2017, 16:39
Каждый прославляется как может
0
3
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Горожанин07 сентября 2017, 16:40
В ответ на комментарий пользователя
"меня переполняет гордость и любовь к своей национальности" бурчала Радмила в ошейнике, вылизывая на полу собачью миску.
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Очень кушать хочется.
0
3
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Горожанин07 сентября 2017, 16:51
Посмотрел ролик. Это П.....Ц товарищи. От ТАТАРКИ я такое не ожидал.

Радмила Садыкова, я тебя запомнил. ЖЕСТЬ.
0
3
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Горожанин07 сентября 2017, 16:51
Фууууууууууууууууууууууу
0
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Горожанин07 сентября 2017, 16:56
БДСМ Татарка)))
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Горожанин07 сентября 2017, 17:05
Может это ее призвание - из миски лакать?
0
1
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я07 сентября 2017, 17:07
Нормальные жопки :-D
0
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Димас люблю пивас07 сентября 2017, 17:07
Сразу видно что хорошая девчонка :-D пока дорогая наверно?:-D
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Горожанину07 сентября 2017, 17:10
Надо порно ролики ей снимать , призвание
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угу07 сентября 2017, 17:11
В ответ на комментарий пользователя
Посмотрел ролик. Это П.....Ц товарищи. От ТАТАРКИ я такое не ожидал.

Радмила Садыкова, я тебя запомнил. ЖЕСТЬ.
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действительно.
они же только в паранже ходят.
кстати да, многие из них любят свою национальность подчеркивать - взять хотя бы футболки, которые многие носят, где написана их национальность. или надпись на машине, которая тоже свидетельствует о национальности водителя.
как-то глупо это, по детски.
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1
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ЗКН07 сентября 2017, 17:23
В ответ на комментарий пользователя
Каждый прославляется как может
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Да уж..А молитвы ей к чему? А???:-) эээээ...если б бабушка-эбийка знала )
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