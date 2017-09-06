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В Казани на неделю ограничат движение по улице Гагарина

В Казани на неделю ограничат движение по улице Гагарина
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Фото: pixabay.com

В Казани с сегодняшнего дня будет ограничено движение по улице Гагарина, сообщает Комитет внешнего благоустройства города.

- Проезжая часть закроется полностью в месте пересечения с улицы Пермская, - говорится в сообщении.

Движение будет ограничено до 13 сентября. Закрытие связано с проведением капитального ремонта газопровода.

В связи с этим Исполком города просит автомобилистов быть внимательными и следовать требованиям временных дорожных знаков.

Люция Кашапова, 07.09.2017, 08:27
Тэги: Дороги
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