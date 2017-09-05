В Минздраве РТ опровергли информацию о поручении не поднимать «шумиху» вокруг бэби-бокса

Ранее сообщалось, что ведомство не хочет популяризировать бэби-бокс

В министерстве здравоохранения РТ опровергли информацию, которая ранее появилась в СМИ, что ведомство дало поручение не поднимать «шумиху» вокруг бэби-бокса. Об этом порталу ProKazan.ru сообщила пресс-секретарь ведомства Айгуль Салимзянова.

- Информация не соответствует действительности. Минздрав не давал таких поручений. Это пилотный проект, который реализуется в Татарстане при поддержке Минздрава. Он носит межведомственный характер, поэтому все обязательства, которые мы на себя взяли, мы будем выполнять, - прокомментировали в ведомстве.

Напомним, ранее ведущий специалист по связям с общественностью Камского детского медицинского центра (КДМЦ) Диляра Эстрина рассказала о том, что Минздрав РТ дал поручение перинатальному центру Набережных Челнов не поднимать в СМИ «шумиху» вокруг бэби-бокса. По ее словам, 17 августа в бэби-бокс подкинули годовалую девочку. А информация в СМИ впервые об этом появилась 29 августа от службы опеки и попечительства Челнов. Отмечается, что это вызвано указанием Минздрава не популяризировать бэби-бокс.