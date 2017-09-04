В Татарстане парня наказали за ложный донос на полицейских

В Заинске осудили 27-летнего парня, которого признали виновным в ложном доносе на полицейских, об этом сообщили в прокуратуре города.

- 12 января 2017 года подсудимый, действуя из личной неприязни к сотрудникам полиции, написал заведомо ложное заявление о привлечении их к уголовной ответственности за то, что те якобы ударили его по лицу, повредили куртку и серебряную цепочку с крестиком, - рассказали в прокуратуре.

После проведенной проверки в отношении мужчины было возбуждено дело по статье "заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого преступления".

Свою вину парень не признал, его оштрафовали на 120 тысяч рублей.