В Казани Регпалата попросила жильцов передвинуть построенные дома

После строительства выяснилось, что дома в Советском районе не соответствуют геопараметрам

Жильцы нового жилого комплекса по улице Интернациональной вот уже год не могут оформить свои дома и получить официальные адреса. Все дело в застройщике, который сначала построил дома не по плану, а затем не стал решать проблему.

Жительница нового дома Лиана Тимерханова - одна из тех, кто не может оформить квартиру.

- В прошлом году были проданы все квартиры в трех домах, но до сих пор не выдаются документы - техпаспорт ЖК, так как регпалата не утверждает, - рассказывает Лиана Тимерханова. - Целый год все живут в этих домах, но не являются собственниками. Вчера в очередной раз Регпалата вернула документы. Нас попросили передвинуть дома, что невозможно и абсурдно!

Лиана рассказывает, что застройщик предоставлял документы, но возникла трудность: неправильное размещение домов по георпараметрам - по карте дома должны быть построены по-другому. После чего застройщик самоустранился от проблемы.

- Пострадали не только жильцы, но и почта, она купила или арендовала помещение, а техпаспорта нет, она год ждала, в итоге вчера заселилась и открылась. Она открылась фактически в самострое, так как в БТИ такого адреса нет, вообще на карте города нет этого ЖК. В БТИ нам сказали, что никаких документов от застройщика не поступало. И, главное управляющая компания уже полгода выставляет счет и заставляет платить. Кто-то платит, кто-то нет, мы же не собственники.



По проекту ЖК должен был выглядеть так. А на деле он окружен частными домами

Застройщик: “Мы не обязаны подавать документы”

Юрист компании-застройщика настаивает, что по закону застройщик вправе, но не обязан подавать документы в регистрационную палату. Так как у застройщика есть необходимые документы на разрешение строительства, то регистрировать дома обязаны собственники.

- Надо жаловаться, добиваться своего, выяснять почему они нарушают права людей, - прокомментировал начальник юридического отдела компании-застройщика “Завод ЖБИ 3” Фаат Яруллин. - Участок был выделен под строительство, почему теперь жильцы не могут вступить в собственность? Видимо земли кому-то приглянулись.

Загвоздка в застройщике

В Министерстве строительства же слова застройщика не поддерживают. Как пояснил старший специалист пресс-службы ведомства Ленар Залялов, именно застройщик обязан подавать документы в Регпалату. Без него дом зарегистрировать не имеют права.

- Цепочка такая: стройнадзор выдает заключение о соответствии, потом они обращаются с извещением в исполком, и исполком уже выдает акт ввода в эксплуатацию, - объяснил Ленар Залялов. - Поэтом эти все документы они несут в регпалату для регистрации и присвоения адреса. Так что они должны обратиться в стройнадзор и исполком. А тут застройщик не предоставил документы и поэтому объекты не могут зарегистрировать.

Тем временем жильцы массово собираются подавать заявление в прокуратуру на бездействие застройщика. ProKazan.ru будет следить за развитием событий.