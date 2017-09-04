На улице Сибгата Хакима подожгли Lexus

В Ново-Савиновском районе Казани сегодня ночью подожгли Lexus, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, подробности сообщает телеканал "Татарстан 24".

Сообщение о пожаре поступило в 1:47. Загоревшийся автомобиль заметили жильцы дома, которые потушили пламя до приезда пожарных.

По словам соседей, автомобиль наверняка подожгли. Эту версию рассматривают и пожарные, вероятно, горючей жидкостью облили передние колеса, а уже после машина загорелась.

У хозяина Lexus за последний год горит уже второй автомобиль, при этом он заявил, что врагов у него нет.