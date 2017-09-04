В Набережных Челнах для 400 евреев построят первую синагогу

В Набережных Челнах построят первую синагогу для 400 евреев, проживающих в городе, для строительства выделят участок площадью 4 тыс. кв. метров в жилом микрорайоне Замелекесье. Ранее с просьбой построить синагогу в исполком обратился главный раввин России Берл Лазар, сообщают "Челнинские известия".

- Посмотрели место, понравилось. Теперь нужно оформить все документально, и будем объявлять «народную стройку». Я вкладывал деньги в строительство мечетей, надеюсь, и братья-мусульмане окажут нам поддержку в таком деле, - рассказал председатель Еврейской национальной культурной автономии Леонид Штейнберг.

Отмечается, что еврейская община в Набережных Челнах существует уже более 25 лет.