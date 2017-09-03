В Татарстане будут судить «черного трейдера» за хищение более 165 млн рублей

Сегодня прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение в отношении 48-летнего Эдуарда Даутова. Он обвиняется в хищении 165 млн рублей под предлогом участия в торговле на бирже (ст. 159 УК РФ "Мошенничество"). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что в 2010-2015 годы мужчина, представляясь трейдером, под предлогом игры на бирже через четыре инвестиционные компании привлек деньги граждан, заключив с ними договоры доверительного управления финансовыми средствами и займа.

- Он сообщал кредиторам ложные сведения о том, что доход от его финансовой деятельности составляет от 40 до 60%, из которых до 4% он обещал им выплатить в качестве финансового вознаграждения. В действительности он не собирался выполнять обязательства, а присвоил деньги себе, - отметили в ведомстве.

Таким образом, он похитил более 165 млн рублей. Свою вину Даутов не признает. Обвиняемый заключен под стражу, дело направлено в суд.