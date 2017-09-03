В Казани суд снова арестовал главу штаба Навального Дмитриеву

Вахитовский районный суд Казани снова арестовал главу местного штаба Алексея навального Эльвиру Дмитриеву. Об этом в «Твиттере» сообщил начальник штаба Алексей Волков.

- Эльвире Дмитриевой с третьей попытки опять дали 10 суток за ее работу — за то, что она приглашала волонтеров в штаб за листовками, - написал он.

Эльвире Дмитриевой с третьей попытки (!) опять дали 10 суток за ее работу — за то, что она приглашала волонтеров в штаб за листовками. pic.twitter.com/1ZYNHAAFFj — Leonid Volkov (@leonidvolkov) 4 сентября 2017 г.

Сообщается, что суд признал ее виновной по части 8 статьи 20.2 КоАП «Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

Напомним, в конце августа Вахитовский суд уже отправлял Дмитриеву на 10 суток ареста по этому же протоколу, но через два дня Верховный суд РТ отменил это решение.

Кстати, в марте текущего года был еще один суд по делу о задержанной после митинга в казанском парке «Крылья Советов» главе штаба Алексея Навального Эльвире Дмитриевой. Тогда суд признал Дмитриеву виновной и назначил ей 20 часов обязательных работ.

Также ее приговорили по делу о неповиновении требованиям сотрудников полиции - полицейские неоднократно просили прекратить проводить митинг в парке «Крылья Советов», который был не санкционирован властями города. Сразу же после митинга ее задержали, по данному делу суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей.