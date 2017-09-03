В Казани осудили мужчину, который под видом сотрудника ФСБ похитил более 700 тыс рублей

Авиастроительный районный суд Казани вынес приговор 27-летнему местному жителю Рушану Баширову, который под видом сотрудника ФСБ похитил у граждан свыше 745 тысяч рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Согласно материалам дела, Баширов знакомился с гражданами, показывая липовое удостоверение сотрудника ФСБ, втирался в доверие, после чего говорил, что с помощью своих связей за денежное вознаграждение может решить любую проблему.

- Когда злоумышленник получал деньги, то переставал выходить на связь и менял сим-карту, - говорится в сообщении.

Так, в 2013 году на такую уловку попалась женщина, которая хотела устроиться на работу в прокуратуру. Баширов сообщил, что данная услуга будет стоить 750 тысяч рублей.

Сообщается, что всего в период с 2013 по 2016 гг. от преступной деятельности подсудимого пострадали 14 человек. Свою вину подсудимый признал, с учетом этого суд назначил ему 3,5 года условно.