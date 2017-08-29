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В Казани рабочий-монтажник похоронил обидчика в подвале своего дома

В Казани рабочий-монтажник похоронил обидчика в подвале своего дома
16+
Фото: wikimedia.org

Кровавая разборка в духе 90-х произошло в Казани 26 августа. В подвале дома 84 на улице Качалова жильцы обнаружили труп 36-летнего мужчины с травмой головы, сообщает Kznlive.

Когда прибывшие полицейские установили личность погибшего, стало известно, что мужчина нигде не работал и был ранее судим. Следователи предположиди, что преступление совершил один из знакомых погибшего.

Однако после недолгого расследования было выявлено, что ночью этого дня возле подъезда около двух ночи была ссора между жильцом дома и неизвестным, пояснили соседи. При опросе задержанного, он пояснил, что убийство произошло на почве внезапно возникшей ссоры, а тело он спрятал в подвал, чтобы замести следы.

По информации источника в правоохранительных органах задержанному 21 год, работает монтажником кондиционеров. Ранее к уголовной ответственности не привлекался, живёт в этом же доме, где обнаружено тело убитого.

Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Рамиль Бикмуллин, 30.08.2017, 12:35
Тэги: Происшествия
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Комментарии

Не Курю30 августа 2017, 12:53
Олух,ну кто же прячет труп в подвал своего дома????
0
5
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Горожанин30 августа 2017, 13:09
И вот придет такой кондиционер устанавливать 8-|
0
6
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Не Курю30 августа 2017, 13:34
В ответ на комментарий пользователя
И вот придет такой кондиционер устанавливать 8-|
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Он теперь лет 15 у кума рукавицы шить будет ..
0
1
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Горожанин30 августа 2017, 13:34
Встретились два идиота. Одним стало меньше. Неплохо
0
1
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