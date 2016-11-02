Заполнять водой осушенное озеро Лебяжье начнут в октябре

К лету 2018-го водоем будет существовать как полноценная самостоятельная система

Заполнять водой осушенное озеро Лебяжье планируют начать в октябре. Об этом заявил мэр Казани Ильсур Метшин в эфире программы «Тема» на телеканале «Эфир».

- В октябре начнем заполнение озер. Это своя процедура, она требует определенного времени. Чтобы понимать какой объем, что такое 28 гектаров — это от Кировской до Ленинской дамбы, вот такое зеркало воды возродится для Казани. Это экология, возможность отдыхать, удобные пляжи, безопасность. Следующим этапом будут прогулки — прогулочные дорожки, освещение и другие удобства, - сказал мэр.

Напомним, ранее сообщалось, что в сентябре закончится углубление дна озера Лебяжье, первый этап планируется завершить к 15 сентября. После этого начнется наполнение озер по водоводу от озера Изумрудное, оно займет около 45 дней. После ряда совещаний с экологами было принято решение не восстанавливать на 90 процентов заросшее озеро Сухое, некогда составлявшее единое целое в цепочке озер Сухое – Светлое – Большое Лебяжье – Малое Лебяжье.

На озере проводятся дноуглубительные работы, благодаря чему глубина озера составит 4 метра (раньше такая отметка фиксировалась лишь в некоторых его местах). 15 июня здесь начались работы по гидроизоляции дна.

Предварительно, к лету 2018-го водоем будет существовать как полноценная самостоятельная система.

Минувшей зимой Минэкологии Татарстана одобрило проект экореабилитации системы озер Лебяжье. Согласно нему, предполагается углубление озер до четырех метров, устройство противофильтрационного экрана, а также укладку защитного слоя грунта толщиной 0,5-0,7 м с целью создания основы под формирование природной экологической среды.Инвестором экореабилитации озер выступил «ТАИФ».