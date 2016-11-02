Рустам Минниханов — Минтрансу РТ: «Г..…е дороги делаете!»

Сегодня в ходе заседания совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» Рустам Минниханов жестко высказался в отношении руководства министрества транспорта Татарстана. Резкая фраза о плохом качестве дорог была сказана после того, как руководитель АО «Оренбургские минералы» Андрей Гольм рассказал об использовании хризолитового волокна в строительстве дорожного полотна и том, что благодаря новым технологиям срок службы у дороги увеличивается до 30 лет.

По словам Андрея Гольма, хризолитовое волокно не позволяет битуму высыхать и иметь температурное расширение. Минниханов ответил, что главная проблема татарстанских дорог — в резких скачках погоды с «плюса» на «минус».

- Мы эту добавку взяли у буржуев. У них получаются все дороги в горах: Альпы, Пиренеи.. Там постоянно плюс-минус идет. То есть, они легко асбест используют, — цитирует слова Гольма Inkazan.ru.

Замминистра транспорта и дорожного хозяйства РТ Артем Чукин возразил и сказал, что минтрансу не нравится результат работы с этим материалом. Минниханов поручил Чукину сделать совместно с оренбургской компанией экспериментальную дорогу, чтобы последняя утвердила собственных супервайзеров.

- Давайте, новые технологии используйте. Г…..е дороги делаете! - сказал он.