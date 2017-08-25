СМИ: в Татарстане планируют освоить выпуск нового вида каучука

«Нижнекамскнефтехим» в 2020 году планирует освоить выпуск нового вида каучука. Об этом сообщил гендиректор «Нижнекамскнефтехим» Азат Бикмурзин, передает ТАСС.

- Дивинилстирольный каучук для шин - это новый продукт, который разрабатывается в настоящее время на «Нижнекамскнефтехиме». Мы намерены освоить выпуск пяти марок такого каучука, чтобы закрыть потребности потребителей шин любых типов и выпускать каучук нового, пятого поколения, фактически который на данном этапе в мире выпускают единичные компании, - сказал он.

Отмечается, что в планах начать выпуск периодическим способом около 60 тыс тонн в год.

По словам Бикмурзина, в январе текущего года компания уже ввела в эксплуатацию специальную опытно-промышленную установку, и уже в конце года на пилотной установке будет разработан новый вид каучука.