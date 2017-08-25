Семье пожарного, погибшему при тушении Порохового завода в Казани, вручат орден Мужества

Завтра, 29 августа, президент Татарстана Рустам Минниханов в Казанском Кремле вручит семье героически погибшего при тушении пожара на Пороховом заводе начальника караула СПСЧ-3 Эдуарда Илларионова орден Мужества. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РТ.

Отметим, что Эдуард Илларионов был посмертно награжден орденом Мужества указом президента России.

Напомним, Илларионов получил тяжелые травмы во время тушения крупного пожара в складском здании Казанского порохового завода, который произошёл 24 марта текущего года.

- Офицер поставил задачу личному составу караула проложить магистральную линию, установить пожарные автомобили на водоисточники и провести боевое развертывание с учетом существующей для данного здания угрозы взрыва, и времени возникновения и существования опасной зоны поражения взрывной волной. Осознавая существующую опасность, капитан Илларионов не подверг опасности и обеспечил нахождение личного состава на безопасном расстоянии и в безопасной зоне со стороны угла здания, а сам принял решение в соответствии с задачами, возлагаемыми на руководителя тушения пожара, лично провести разведку в опасной зоне, - отметили в МЧС.