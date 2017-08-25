«Лужи вместо дорог, сухие деревья и грязный берег реки»: на что жалуются казанцы

ProKazan.ru публикует обращения горожан в редакцию

Каждый день в нашу редакцию поступают десятки звонков, писем и смс-сообщений. Казанцы жалуются на разбитые дороги, отсутствие детских площадок, поборы, ЖКХ и надоедливые незаконные парковки. Для скорейшего решения проблем, мы отправляем все обращения в ответственные органы, как только мы получим ответы, опубликуем их на нашем сайте.

ДОРОГИ И ПАРКОВКА

Въезд во двор по улице Сыртлановой, 11 весь в ямах.

Возле дома по проспекту Ибрагимова, 47 в 2016 году укладывали асфальт, но не сделали ливневую канализацию. Обещали сделать в текущем году, но работы так и не начаты.

Во дворе на улице Зорге, 81, 85 и 87 разбитый асфальт.

Между домами №90 и 92 на Ямашева на детской площадке устроили парковку, страшно за детей.

На Дубравной, 47 нет детской площадки, малышам негде играть. В соседних дворах обустроили, а про наш - забыли.

Ужасная дорога по улице Бигичева - между улицами Дубинина и Давыдова - лужи не высыхают с весны до заморозков.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА

На Казанке возле Кремлевской набережной в воде много мусора и мертвая рыба.

На углу дома №58 по улице Тукая стоит большое сухое дерево, оно может упасть на машины или прохожих.