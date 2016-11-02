Следком РТ возбудил дело после гибели женщины и ее двух детей в бане

Следственный комитет РТ возбудил уголовное дело после гибели женщины и ее двух детей в бане. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», - сообщили в Следственном комитете.

Напомним, трагедия произошла ночью 27 августа в бане в деревне Петропавловка Лениногорского района. По версии следствия, потерпевшая с дочками 9 и 5 лет и супругом приехали к его родителям копать картошку.

- Вечером женщина с девочками пошла мыться. Спустя несколько часов, свекровь обнаружив их отсутствие, пошла в баню. Дверь оказалась заперта, после чего родственники выломали ее и обнаружили тела, - говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела продолжается.