В Казани на Курбан-байрам общественный транспорт начнет работу в 3.30 утра

Праздничный намаз в мечетях Казани начнется в 4.30 утра

В Казани на Курбан-байрам, 1 сентября, общественный транспорт начнет работу в 3.30 утра. Об этом сегодня в ходе делового понедельника сообщил начальник отдела по развитию языков и взаимодействию с общественными организациями исполкома города Ильнур Шакиров.

- Праздничный намаз в этот день в мечетях Казани начнется в 4.30 утра. Обряд заклания жертвенных животных будет проходить в течение трех дней, - сказал Шакиров.

Напомним, провести жертвенный обряд можно будет на территориях 25 мечетей в разных районах города - «Азимовская», «Казан нуры», «Аль-Марджани», «Ярдэм», «Апанаевская», «Гаилэ», «Султан», «Шамиль», «Гадель». Полный список можно посмотреть по ссылке.

В этом году будут забиты 6 400 животных, среди них овцы, бараны и коровы.

Справка



Курбан байрам - праздник окончания хаджа, отмечаемый через 70 дней после праздника Ураза-байрам (отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамадан). В мусульманской традиции курбаном именуется все то, что приближает человека к Богу, а ритуальное заклание животного в праздничный день подразумевает духовное обращение к Богу.