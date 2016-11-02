В Татарстане в бане погибла женщина с двумя дочерьми

В Лениногорском районе Татарстана в бане погибли 35-летняя женщина и ее две дочери - 9 и 5 лет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Трагедия произошла накануне вечером по улице Крутской в деревне Петропавловка.

- Поступило сообщение, что три человека, возможно отравились угарным газом. Прибывшие на место медики обнаружили тела трех погибших, их доставили в морг, - сообщили в ведомстве.

В настоящее время устанавливается причина смерти.