Президент Татарстана опубликовал видео о ходе уборочной кампании в республике

Президент Татарстана в своем «Инстаграм» опубликовал минутный видеоролик о ходе уборочной кампании в республике.

Так, на видео показана работа комбайнеров и этап уборки зерна от рассвета до заката на полях Лениногорского района.

Кстати, накануне министр сельского хозяйства республики Марат Ахметов сообщил, что всего в Татарстане намолочено 3,05 т зерна с 860 000 га земли. Средняя урожайность в этом году — 35,9 ц/га. Это на 8,8 ц/га больше, чем в прошлом году.