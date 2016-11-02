С 2018 года россияне смогут оплачивать коммунальные счета заранее

Система будет запущена в тестовом режиме

В 2018 году в России запустят систему предоплаты услуг ЖКХ, в рамках которой потребитель сможет внести оплату заранее и при этом получить скидку. Об этом сообщил заместитель главы Минстроя РФ Андрей Чибис, передают «Известия».

Однако, отмечается, что система пока будет запущена в тестовом режиме.

- Мы прорабатываем разные возможности для потребителя выбирать формы и методы оплаты (услуг ЖКХ) и в зависимости от этого получать скидки. Дать возможность потребителю иметь скидку, если он платит вперед, — это правильная сделка, - сказал Чибис.

При этот Чибис подчеркнул, что в обязательном порядке переводить граждан на систему предоплаты не планируется.