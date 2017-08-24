В Казани по улице Баумана прошлись 18 духовых оркестров

Сегодня в столице Татарстана прошло шествие военно-духовых оркестров «Фанфары Казани». 18 оркестров собрались в 10 часов утра на улице Баумана и прошли маршем под музыку в направлении Казанского Кремля? сообщает "Татар-информ".

Колонны военных оркестров проследовали по маршруту: ул.Баумана – ул.Профсоюзная – пл.1 Мая. Для обеспечения безопасности участников и гостей фестиваля на проезжих частях, пересекающихся с маршрутом следования колонны, было временно ограничено движение транспорта.

В этом году впервые на фестивале выступают три оркестра Центрального военного округа Министерства обороны РФ. В числе зарубежных гостей – образцово-показательный оркестр Национальной гвардии Казахстана и Стамбульского ансамбля турецкой исторической музыки «Мехтер». Турецкий военный оркестр, созданный еще в Османском государстве, отвечал за знамя и одновременно был символом независимости государства. Считается, что именно оркестр «Мехтер» был первым военным оркестром в мире.

Завершится фестиваль плац-концертом на площади мечети Кул Шариф, который начнется в 17 часов.